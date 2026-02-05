Испугались Китая: К чему приведет отказ США продлить ДСНВ
Отсутствие ядерных ограничений – это нестабильная ситуация, так как приходится планировать свой арсенал, исходя из худших сценариев, заявил НСН Дмитрий Стефанович.
США отказались от Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так как боятся проиграть гонку Китаю, но не учитывают, что Россия теперь тоже вынуждена наращивать потенциал, заявил НСН научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.
5 февраля истек срок действия российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Ранее российский лидер Владимир Путин заявлял о готовности России в течение года после окончания договора соблюдать предусмотренные им ограничения. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, официального ответа от американской стороны Москва не получала. Стефанович рассказал о последствиях такого решения Вашингтона.
«Этот договор перезаключен не будет, так как это невозможно. Единственный вариант – договориться о том, что мы все-таки пока сохраним какие-то ограничения в виде декларативных мер, а также будем вести переговоры о том, чем заменить этот договор. При этом, если появится новый договор, он должен упоминать третьи страны и наступательные и оборонительные потенциалы стран, которые ДСНВ никак не охватывались. К сожалению, сейчас не видно никакого аппетита к предметному разговору со стороны США. Такой договор работает только тогда, когда он выгоден всем причастным. Сейчас в США полюбили арифметику и простые математические задачи. Они считают, что им нужно наращивать свой стратегический ядерный арсенал с учетом роста китайского. Поэтому они полагают, что ограничения в рамках ДСНВ им не подходят. Но там не до конца понимают, что мы тоже сидеть сложа руки не будем», - рассказал он.
Он объяснил, почему Россия была готова продолжить диалог в этой сфере.
«Отсутствие ограничений – это нестабильная ситуация, так как приходится планировать свой арсенал, исходя из худших сценариев. Это накладывает ограничение на развитие других военных и мирных областей. Нет сомнений в том, что Россия выдержит новый раунд соперничества. Конечно, гонка не будет тех масштабов, какой она была на пике прошлой холодной войны с десятками тысяч боезарядов. Но мы находимся в хорошей форме, все системы постоянно модернизируются, никаких негативных последствий в краткосрочной перспективе не будет. В долгосрочной перспективе все будет зависеть от решения сторон», - добавил собеседник НСН.
Отказ США от продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) не станет катастрофой для России, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Испугались Китая: К чему приведет отказ США продлить ДСНВ
