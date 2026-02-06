В Орловской области обломки ракет повредили газопровод

Две украинские ракеты уничтожили минувшей ночью на территории Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

По его словам, из-за падения обломков было повреждено остекление ряда частных домовладений, пишет RT. Никто не пострадал.

«Также незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления, но благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение восстановлено», - написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее в Брянской области ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры.

Фото: elan_driver/VK
