В Орловской области обломки ракет повредили газопровод
6 февраля 202609:39
Две украинские ракеты уничтожили минувшей ночью на территории Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.
По его словам, из-за падения обломков было повреждено остекление ряда частных домовладений, пишет RT. Никто не пострадал.
«Также незначительный ущерб нанесен газопроводу низкого давления, но благодаря оперативной работе коммунальных служб в настоящий момент газоснабжение восстановлено», - написал губернатор в Telegram-канале.
Ранее в Брянской области ВСУ атаковали объекты энергетической инфраструктуры.
