В Орловской области обломки ракет повредили газопровод

ВСУ нанесли удар по энергоинфраструктуре Брянской области Молодой человек открыл стрельбу из окна многоквартирного дома в Сергиевом Посаде МЧС объявило на Сахалине и Курилах экстренное предупреждение из-за циклона Женщины чаще мужчин становились жертвами мошенников в 2025 году Чаще всего на День святого Валентина покупают красные розы