Куда уходят шефы: Бухаров объяснил рекордный рост зарплат в общепите
Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил НСН, что в момент кризиса хорошо себя чувствует фастфуд и дорогие рестораны, а средний сегмент проседает.
Зарплаты поваров растут из-за острого дефицита кадров, особенно это касается фастфуда, так как туда переходит потребитель, заявил НСН президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.
Спрос на работников заведений быстрого питания в России продолжает расти. По данным аналитики «Авито Работы», в III квартале 2025 года самые высокие предлагаемые зарплаты в отрасли получили повара японской кухни — в среднем 94 тысячи руб. в месяц, что на 15% больше, чем годом ранее. На втором месте по уровню дохода оказались специалисты, готовящие шаурму, — 93,8 тысячи руб. в месяц. Бухаров подтвердил такую тенденцию.
«Рост зарплат есть, так как повышают минимальную зарплату, идет обеление бизнеса, а также не хватает кадров. Есть регионы, в которых мигрантам запрещено работать в сфере питания. В момент кризиса хорошо себя чувствует фастфуд и дорогие рестораны, а средний сегмент проседает. Из среднего сегмента все откатываются в фастфуд, поэтому растут зарплаты у тех, кто готовит шаурму, например. А еще люди уходят на промышленные предприятия, ищут еще более высокие зарплаты, а там сейчас ищут кадры активно. Поэтому растет зарплата и у нас», - отметил он.
В России снижается число качественных ресторанов среднего ценового сегмента из-за открытия на их месте точек фастфуда, к тому же практически перестали обучать персонал для ресторанного бизнеса. Об этом НСН рассказал омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.
