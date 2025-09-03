Трамп: Лидеры КНР, РФ и КНДР обсуждают в Пекине заговор против США
Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал в соцсети Truth Social парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.
Президент США задавшись вопросом, упомянет ли глава Китая Си Цзиньпин в своей речи помощь Америки во Второй мировой войне. По словам Трампа, США помогли Пекину «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика», подчеркнув, а многие американцы погибли за победу и славу Китая.
Также Трамп передал присутствующим на параде Владимиру Путину и Ким Чен Ыну «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».
Кроме того, американский лидер попросил главу КНР передать теплые пожелания президенту России и лидеру КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп допустил, что США пересмотрят позицию по украинскому конфликту
- Трамп: Лидеры КНР, РФ и КНДР обсуждают в Пекине заговор против США
- Китай показал на параде ядерную ракету с радиусом поражения во всю планету
- Федерация альпинизма РФ объявила о завершении поисков Наговициной
- Трамп попросил Си Цзиньпина передать теплые пожелания Путину и Ким Чен Ыну
- Путин сидит по правую руку от Си Цзиньпина на параде в Пекине
- Си Цзиньпин заявил, что человечество вновь стоит перед выбором: мир или война
- В Китае изобрели стиральную машину для космоса
- СМИ: Увеличение поставок газа в Китай может принести РФ более $27 млрд в год
- Лавров: Для мира на Украине надо признать и оформить территориальные реалии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru