Трамп: Лидеры КНР, РФ и КНДР обсуждают в Пекине заговор против США

Американский лидер Дональд Трамп прокомментировал в соцсети Truth Social парад в Пекине по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией.

Путин сидит по правую руку от Си Цзиньпина на параде в Пекине

Президент США задавшись вопросом, упомянет ли глава Китая Си Цзиньпин в своей речи помощь Америки во Второй мировой войне. По словам Трампа, США помогли Пекину «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика», подчеркнув, а многие американцы погибли за победу и славу Китая.

Также Трамп передал присутствующим на параде Владимиру Путину и Ким Чен Ыну «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».

Кроме того, американский лидер попросил главу КНР передать теплые пожелания президенту России и лидеру КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

