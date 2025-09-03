Президент США задавшись вопросом, упомянет ли глава Китая Си Цзиньпин в своей речи помощь Америки во Второй мировой войне. По словам Трампа, США помогли Пекину «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика», подчеркнув, а многие американцы погибли за победу и славу Китая.

Также Трамп передал присутствующим на параде Владимиру Путину и Ким Чен Ыну «теплые пожелания, пока вы строите заговор против Соединенных Штатов».

Кроме того, американский лидер попросил главу КНР передать теплые пожелания президенту России и лидеру КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

