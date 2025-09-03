Китай показал на параде ядерную ракету с радиусом поражения во всю планету
3 сентября 202506:19
Китай представил в Пекине на параде по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, сообщают «Известия».
Ее радиус поражения охватывает всю планету. В ней применяется жидкое топливо.
Кроме того, в ходе торжества вертолеты армии КНР изобразили в небе число 80.
Российский лидер Владимир Путин занял место рядом с главой Китая Си Цзиньпинем на параде в Пекине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
