Китай показал на параде ядерную ракету с радиусом поражения во всю планету

Китай представил в Пекине на параде по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны стратегическую ядерную межконтинентальную ракету DF-5C, сообщают «Известия».

Трамп попросил Си Цзиньпина передать теплые пожелания Путину и Ким Чен Ыну

Ее радиус поражения охватывает всю планету. В ней применяется жидкое топливо.

Кроме того, в ходе торжества вертолеты армии КНР изобразили в небе число 80.

Российский лидер Владимир Путин занял место рядом с главой Китая Си Цзиньпинем на параде в Пекине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
ТЕГИ:РакетаКитай

