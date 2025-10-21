«Пара недель»: Прилепин подтвердил, что вернется на фронт
Общественный деятель и писатель Захар Прилепин подтвердил, что вернётся на фронт. Как пишет RT, он указал, что это произойдёт примерно через «пару недель».
По его словам, это время понадобится ему на прохождение бюрократических процедур - «сборы и сдачу оставшихся необходимых бумаг».
Писатель добавил, что получит на фронте должность, «соразмерную его компетенциям», и будет выполнять задачи, которые «поставят отцы-командиры».
Ранее Прилепин заявил, что для того, чтобы одержать победу, России необходимо отнять у Украины Чёрное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
