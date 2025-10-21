«Пара недель»: Прилепин подтвердил, что вернется на фронт

Общественный деятель и писатель Захар Прилепин подтвердил, что вернётся на фронт. Как пишет RT, он указал, что это произойдёт примерно через «пару недель».

Прилепин: Украина опасна для РФ, даже если ее нет в НАТО

По его словам, это время понадобится ему на прохождение бюрократических процедур - «сборы и сдачу оставшихся необходимых бумаг».

Писатель добавил, что получит на фронте должность, «соразмерную его компетенциям», и будет выполнять задачи, которые «поставят отцы-командиры».

Ранее Прилепин заявил, что для того, чтобы одержать победу, России необходимо отнять у Украины Чёрное море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
