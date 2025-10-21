Фигурист Чернышев заявил о необходимости стационарного ледового театра
России необходим ледовый театр с постоянным репертуаром, который бы работал круглогодично, заявил НСН Петр Чернышев.
Появление стационарного ледового театра помогло бы развитию жанра в стране, и необходимость его появления уже назрела, заявил в разговоре со специальным корреспондентом НСН режиссер ледового шоу «Дневник памяти» от компании Navka Show Петр Чернышев на церемонии вручения московской премии в области исполнительских искусств «Арт-платформа». Спектакль получил приз премии в номинации «Событие».
«Мы рады, что оказались в числе номинантов. Надеюсь, это очередной шаг на пути создания ледового театра, который напрашивается на протяжении последних лет. Мы открыли новую ледовую арену, «Навка-Арена». Провели ряд ледовых спектаклей на ней. На протяжении последних десяти лет создаем ледовые спектакли. В Советском Союзе были «Московский балет на льду», «Киевский балет на льду» и «Ленинградский балет на льду». Ни у одного из них не было своей стационарной ледовой базы. Как правило, выступали сезонно, арендовали площадки. Сейчас у нас другая ситуация. Мы получили возможность и доступ к материальной технической базе, ледовой арене. Теперь наша задача в том, чтобы сделать круглогодичный ледовый театр с постоянным репертуаром», - заявил он.
Как уточнил собеседник НСН, для создания стационарной ледовой арены должно сойтись множество факторов, однако шаги в направлении этой работы уже предприняты.
«Мы создали на базе ледовой арены театральную ледовую студию. Приглашаем к сотрудничеству деятелей театра, чтобы познакомить наших фигуристов с профессией артиста ледового театра. Без этого сложно двигаться дальше. Мы чувствуем, что это необходимость. Предпосылки созрели. Это не революционная ситуация, скорее эволюционная», - пояснил Чернышев.
По его словам, открытие подобного театра позволило бы постановщикам ледовых шоу расширить репертуар.
«Если говорить о наших планах, в периоды становления, когда частные театры не имеют финансовой поддержки, как правило выбираются темы, близкие широкому кругу зрителей. В частности, детские. Детям нужна возможность погрузиться в сказку. Еще раз увидеть, что добро побеждает зло, точно лишним не будет. Думаю, когда появится стационарный Ледовый театр, создатели смогут обратиться к своим темам, которые глубже, чем принято сейчас в индустрии шоу-бизнеса. Художник должен творить. Если его творение находит отклик в сердцах зрителя, значит, это подтверждение того, что он идет правильной дорогой. Не хотелось бы подменять первопричину того, что мы занимаемся тем, чем занимаемся», - подчеркнул он.
Ранее директор «Рэп-театра» Татьяна Сафонова сообщила «Радиоточке НСН», что частный театр в России постоянно находится в состоянии неопределенности. Главная сложность заключается в отсутствии площадки для регулярных выступлений.
