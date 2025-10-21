Как уточнил собеседник НСН, для создания стационарной ледовой арены должно сойтись множество факторов, однако шаги в направлении этой работы уже предприняты.

«Мы создали на базе ледовой арены театральную ледовую студию. Приглашаем к сотрудничеству деятелей театра, чтобы познакомить наших фигуристов с профессией артиста ледового театра. Без этого сложно двигаться дальше. Мы чувствуем, что это необходимость. Предпосылки созрели. Это не революционная ситуация, скорее эволюционная», - пояснил Чернышев.

По его словам, открытие подобного театра позволило бы постановщикам ледовых шоу расширить репертуар.

«Если говорить о наших планах, в периоды становления, когда частные театры не имеют финансовой поддержки, как правило выбираются темы, близкие широкому кругу зрителей. В частности, детские. Детям нужна возможность погрузиться в сказку. Еще раз увидеть, что добро побеждает зло, точно лишним не будет. Думаю, когда появится стационарный Ледовый театр, создатели смогут обратиться к своим темам, которые глубже, чем принято сейчас в индустрии шоу-бизнеса. Художник должен творить. Если его творение находит отклик в сердцах зрителя, значит, это подтверждение того, что он идет правильной дорогой. Не хотелось бы подменять первопричину того, что мы занимаемся тем, чем занимаемся», - подчеркнул он.

Ранее директор «Рэп-театра» Татьяна Сафонова сообщила «Радиоточке НСН», что частный театр в России постоянно находится в состоянии неопределенности. Главная сложность заключается в отсутствии площадки для регулярных выступлений.

