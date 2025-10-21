Театр «Одеон» показал отрывки из гастромюзикла «Москва от заката до рассвета»

Мюзикл, во время которого зрителей будут вкусно кормить, а меню встроено в сюжет, стартует в прокате в Москве с 31 октября.

В театре «Одеон» 16 октября прошла встреча с создателями и актерами гастромюзикла «Москва от заката до рассвета». Название хоть и отсылает к культовому фильму Роберта Родригеса, но сюжет с фильмом никак не связан. Это самостоятельная история о жизни ночной столицы.

По словам генерального продюсера театра «Одеон» Эдуарда Ратникова, гастромюзикл сможет вкусно выделиться даже при серьезной конкуренции этой осенью.

«Битва премьер в разгаре! И главная премьера будет представлена буквально через две недели. Мы показываем и славим нашу прекрасную Москву, крутим этот бриллиант о жизни большого города разными сторонами, надеюсь, самыми яркими. Это слегка мистическая история о любви. Москва здесь - это козырь! Кто-то воспевает Нью-Йорк, кто-то Париж, а мы воспеваем Москву. Этот город сильно недооценен, его жизнь, его жители, его разные истории. Мы покажем темную сторону Москвы», - пообещал он.

Режиссер Максим Ахтямов заявил, что темная сторона Москвы – это Подмосковье.

«Действие нашего спектакля происходит буквально под Москвой. Там ночь бесконечна, это мир веселья, торжества, кутежа. Зовем зрителя веселиться вместе с нами, здесь нет никаких табу, делайте все, что вам захочется. Грань между сценой и залом стирается, а знакомые хиты обретут новые смыслы. Зрителя ждет более 30 музыкальных номеров: русские, иностранные, некоторые лиричные треки станут танцевальными. И конечно же вся эта история закончится светлой любовью», - сказал он.

Отдельно стоит упомянуть, что «Одеон» - не просто театр, а гастрономический, за авторскую кухню здесь отвечает ресторатор Антон Пинский. Зрителю предложат на выбор мясной, рыбный, вегетарианский и даже детский сет.

«По режиссерской задумке блюда вплетены в развитие сюжет самым вкусным образом. Цена на билет всех приятно удивляет – она должна быть гораздо дороже, а мы предлагаем нашей публике по приемлемым ценам: от 10 до 15 тысяч рублей», - добавил генпродюсер театра.

Премьерный показ гастромюзикла состоится в Хэллоуин – 31 октября.

ФОТО: пресс-служба театра "Одеон"
