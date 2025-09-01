Лавров: Запад пытается шантажом помешать формированию многополярности
Страны Запада пытаются помешать формированию многополярного мира. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
По его словам, для достижения этой своей цели западные страны стали отказываться от «методов честной конкуренции».
«Они стремятся сохранить своё доминирование, прибегая... к прямому шантажу, давлению, санкциям», - подчеркнул он.
Министр добавил, что участники саммитов ШОС и ШОС+ подтвердили свою готовность к отстаиванию национальных интересов.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что у Россия не рассматривает какие-либо страны, как недружественные - речь идёт лишь о «недружественных элитах» в отдельных государствах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
