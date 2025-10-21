Перешли на самогон? С чем связано рекордно низкое потребление алкоголя
Официальная статистика по потреблению алкоголя не учитывает самогон, домашние вина и другую нелегальную продукцию, а часть потребителей перешла на «левый» алкоголь из-за повышения цен, сказал НСН Александр Ставцев.
Снижение потребление алкоголя в России может объясняться тем, что россияне перешли с водки и коньяка на менее крепкие напитки, например, пиво и вино, кроме того, статистика не учитывает потребление нелегального алкоголя, например, домашних вин и самогона. Об этом НСН руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1999 года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы. Так, на душу населения приходится 7,84 литра в год. Ставцев пояснил, что имеется в виду чистый спирт — россияне могли перейти на более легкие напитки, такие, как вино и пиво.
«Это расчетные показатели, которые считаются, исходя из среднегодовых значений, по всем типам алкогольной продукции на душу населения. Это статистический показатель не существующего в природе безводного стопроцентного алкоголя, который используется в расчетах Росстата и других ведомств, ведь понятно, что чистый спирт никто не пьет. Он мало говорит о том, что именно пьют люди, как они употребляют алкоголь. Снижение потребления чистого спирта может идти за счет переключения на более легкие напитки. Допустим, употребление водки и коньяка снизилось, а пива или вина — увеличилось. То есть количество выпиваемых порций остается неизменным, но градус порции сокращается. Например, вина мы выпиваем где-то 750 миллионов литров в год, водки — около 800 миллионов литров в год, а пива и пивных напитков — девять миллиардов литров в год», — сказал Ставцев.
Собеседник НСН добавил, что статистика учитывает только потребление легального алкоголя.
«Подсчитывается легальная продажа алкоголя в рознице и общепите. Эта история не учитывает нелегальное потребление — самогон, любые напитки домашнего производства. Легальное потребление алкоголя действительно снизилось из-за роста цен, особенно это касается дешевой водки и коньяка. Безусловно, потребители, которые ответственно относятся к своему здоровью, стали меньше пить, потому что деньги можно потратить на что-то другое, например, на спорт. Но есть часть потребителей, которая ушла в “серое” потребление. Кстати, Росалкогольтабакконтроль высказывался на тему, что неплохо было бы проконтролировать продажи самогонных аппаратов. В таких измерениях всегда очень важно учитывать все аспекты — например, как изменились продажи сахара, что происходит со статистикой по отравлениям нелегальным алкоголем», — подытожил он.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети «Мясо&Рыба» Сергей Миронов заявил, что сегодня российский виски в основном представлен в составе коктейлей в ресторанах – именно с этим связан рост его продаж, также сыграла роль и низкая цена относительно импортных конкурентов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru