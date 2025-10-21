Лавров: Прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске

Желание «европейских покровителей» Украины «просто остановиться» на линии соприкосновения противоречат достигнутым на Аляске договоренностям. Как пишет RT, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Песков: «Импульс Анкориджа» жив

По его словам, это полная противоположность тому, о чём в Анкоридже договорились российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп.

«Если просто остановиться, это значит забыть о коренных причинах этого конфликта, которые американская администрация чётко осознавала ещё при приходе к власти Дональда Трампа», — указал министр.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что саммит в Анкоридже стал совместным успехом Путина и Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссияСергей ЛавровМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры