Песков: Учения НАТО всегда находятся в зоне внимания военных РФ
21 октября 202514:21
Учения НАТО всегда находятся в зоне внимания российских военных. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он указал, что сюжеты и замыслы таких учений «всегда тщательно анализируются».
«И, конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры», - заключил представитель Кремля.
Ранее власти Польши открыли границу с Белоруссией, которую было решено закрыть из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Перешли на самогон? С чем связано рекордно низкое потребление алкоголя
- Фигурист Чернышев заявил о необходимости стационарного ледового театра
- «Пара недель»: Прилепин подтвердил, что вернется на фронт
- Театр «Одеон» показал отрывки из гастромюзикла «Москва от заката до рассвета»
- Куда уходят шефы: Бухаров объяснил рекордный рост зарплат в общепите
- Песков: Учения НАТО всегда находятся в зоне внимания военных РФ
- Лавров: Прекращение огня на Украине противоречит договоренностям на Аляске
- Госдума одобрила 30-дневный срок явки в военкомат по электронной повестке
- «Как по маслу — не бывает!»: Вокалист «СЛОТ» о работе над альбомом «х10»
- Потерять 60% за десять минут: Инвестиции в крипту сочли хайпом
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru