Песков: Учения НАТО всегда находятся в зоне внимания военных РФ

Учения НАТО всегда находятся в зоне внимания российских военных. Как сообщает RT, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Белоусов: Разведка НАТО активизировалась у границ России и Белоруссии

Он указал, что сюжеты и замыслы таких учений «всегда тщательно анализируются».

«И, конечно, в плане подготовки нашего потенциала принимаются соответствующие меры», - заключил представитель Кремля.

Ранее власти Польши открыли границу с Белоруссией, которую было решено закрыть из-за российско-белорусских военных учений «Запад-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
