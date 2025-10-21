«Мы ожидали, что все будет как по маслу, но так не бывает. Мы уехали в очень длинный тур, а это главное для нас, времени на работу над альбомом мы оставили мало, не только с точки зрения креатива, но и с точки зрения продакшна, который съедает очень много времени. Потом мы думали, как лучше сделать альбом, в последний момент придумывалось название. Мы нервничали из-за того, что очень хотелось сделать альбом хорошо, тем более, это юбилейный альбом на очень крупном рубеже. Конечно, мы помучили друг друга, но результат есть, в целом мы довольны. Мы выбрали трек под клип, он называется “Точка невозврата”, как у группы “Ария”. У “Арии” это шикарная песня, но она о чем-то другом. Я рад, что мы выбрали для клипа именно этот трек. Антон Семенов, он же gloom82, в очередной раз сделал нам оформление альбома, чему мы тоже очень рады, он тоже неотъемлемая часть того, что мы делаем, где-то с 2010-2011 года. Мы бодались за Антона опять-таки с группой “Ария”. А теперь мы ждем концертов в Москве и Питере, в “А2” 21 ноября и в VK Stadium 28 ноября, все отправлено в продакшн», — сказал Лобанов.

Собеседник НСН добавил, что релиз нового альбома состоится 7 ноября.

«Релиз состоится 7 ноября. Где и как его представить, я пока не знаю, у нас будет предпрослушивание для тех, с помощью кого мы собрали деньги на создание альбома на краудфандинговой платформы Planeta.ru. Мы собрали даже больше, чем хотели, и всем очень благодарны. На новом альбоме обязательно будут остросоциальные треки, скорее даже общесоциальные, про глобальные темы. Обязательно выйдет альбом на виниле, цветной, с внутренним конвертом», — подчеркнул основатель группы «СЛОТ».

В заключение Лобанов рассказал, что привнесла в альбом новая вокалистка коллектива Дарья Равдина.

«Дарья привнесла все свои вокальные техники, которых хватило для того, чтобы мы реализовали этот так, как хотелось. Для каких-то треков она придумывала вокальные партии. Ну и вообще позитив в рабочем процессе, который особенно важен», — подытожил он.

