Он выразил надежду, что останутся двусторонние контакты на культурном или гуманитарном уровне, однако признался, что поддерживающие Россию граждане, в том числе он сам, уже находятся под давлением.

«Я не думаю, что все отношения будут разрушены, я надеюсь, что-то останется. Но останется то, что разрешат в Брюсселе. Потому что это правительство и эта часть венгерского общества, мягко говоря, не любит Россию. Теперь под давлением будут все, в том числе я, который занимается Россией. То, что до этого было возможно в венгерской прессе, в венгерских разговорах, и мне даже говорили, я прав, теперь из-за этого чувствуется давление. А, значит, давление касается всех сфер, потому что теперь «другая» правда. Я думаю, будущее российско-венгерских отношений не туманное, но черное. Я надеюсь, что я не буду прав», — добавил Штир.

Он также отметил, что ужесточение визового режима со стороны Венгрии в отношении России возможно только в том случае, если на это прямо укажет Евросоюз, так как новое правительство предпочитает не принимать самостоятельных решений.

Ранее Габор Штир рассказывал НСН, что венгерское общество настроено против бывшего премьера Виктора Орбана, поэтому предпосылок для возвращения к власти в стране практически нет.

