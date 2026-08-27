«Теперь другая правда»: В Венгрии предрекли ухудшение отношений с Россией
Новое правительство республики действует по указке из Брюсселя, заявил НСН Габор Штир.
В антироссийских заявлениях Будапешта нет ничего удивительного, так как новое правительство страны во главе с премьер-министром Петером Мадьяром не расположено к России и выполняет все, что потребуют еврочиновники, заявил НСН венгерский журналист Габор Штир.
Будапешт назвал Россию угрозой для Венгрии, Европы и мирового порядка, а также венгерскому меньшинству, проживающему на Закарпатье в своем документе для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В нем также содержится осуждение российских военных действий и поддержка дипломатического урегулирования конфликта с предоставлением Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Штир подчеркнул, что не раз предупреждал о том, что новое правительство республики во главе с премьер-министром Петером Мадьяром не будет продолжать прежний курс на сохранение экономических связей с Москвой.
«Я уже давно говорил, что не надо верить новому правительству. В Москве это не совсем поняли, надеялись, что ничего не поменяется. Но, как видите, меняется. У нового правительства основная задача — наладить отношения с Евросоюзом, вписываться в мейнстрим, и эти заявления — цена этого сближения. Новая власть делает все для того, чтобы получить европейские деньги. И от этого правительства недалеко до русофобии», — подчеркнул собеседник НСН.
Он отметил, что в своих действиях правительство Мадьяра не будет руководствоваться истинными интересами Венгрии, несмотря на заявления об обратном.
«Сначала они говорят, что хотят сохранить все, что в интересах Венгрии. Но это будет не так, хотя что-то сохранить попробуют. В интересах Венгрии "Пакш-2", получение газа из России дешевле, чем по рыночной цене. Но Евросоюз сказал, что все, конец венгерско-русским отношениям. Конечно, полного разрыва не будет, потому что все страны как-то взаимодействуют с Россией, открыто или не открыто. Но очень многого не останется. Уже под вопросом "Пакш-2", в следующем году страны Евросоюза должны закончить приобретение нефти и газа из России. Именно энергоотрасль в первую очередь пострадает, Евросоюз этого требует. Без этого Венгрия не получит от Брюсселя деньги, а для этого правительства — это самое главное», — пояснил журналист.
Он выразил надежду, что останутся двусторонние контакты на культурном или гуманитарном уровне, однако признался, что поддерживающие Россию граждане, в том числе он сам, уже находятся под давлением.
«Я не думаю, что все отношения будут разрушены, я надеюсь, что-то останется. Но останется то, что разрешат в Брюсселе. Потому что это правительство и эта часть венгерского общества, мягко говоря, не любит Россию. Теперь под давлением будут все, в том числе я, который занимается Россией. То, что до этого было возможно в венгерской прессе, в венгерских разговорах, и мне даже говорили, я прав, теперь из-за этого чувствуется давление. А, значит, давление касается всех сфер, потому что теперь «другая» правда. Я думаю, будущее российско-венгерских отношений не туманное, но черное. Я надеюсь, что я не буду прав», — добавил Штир.
Он также отметил, что ужесточение визового режима со стороны Венгрии в отношении России возможно только в том случае, если на это прямо укажет Евросоюз, так как новое правительство предпочитает не принимать самостоятельных решений.
Ранее Габор Штир рассказывал НСН, что венгерское общество настроено против бывшего премьера Виктора Орбана, поэтому предпосылок для возвращения к власти в стране практически нет.
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