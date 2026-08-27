Кандидатуру Богомолова на пост ректора ГИТИСа назвали вынужденной
Роман Исаев сказал НСН, что имя Богомолова всплыло, так как выбирать не из кого, а Давид Шнейдеров напомнил, что талантливый режиссер не всегда является талантливым педагогом.
В России не прибавляется талантливых молодых имен, которые подошли бы на пост ректора известного театрального вуза, отсюда и вынужденные кандидатуры по типу Константина Богомолова. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«Богомолов не может ничему научить студентов. Мы понимаем, что это вынужденное назначение, других претендентов нет. У нас нет молодых имен, их никто не воспитывает, их некому учить. Ситуация ходит по кругу», — раскрыл он.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров добавил, что успех Богомолова как режиссера не означает, что он имеет талант к преподаванию.
«Далеко не всегда великий хоккеист становится великим тренером. Не всегда великий тренер был великим спортсменом. Анатолий Тарасов не был величайшим хоккеистом, он был величайшим тренером. Татьяна Тарасова не была величайшей фигуристкой, она — величайший тренер. Борис Михайлов был отличным хоккеистом, но он провалился как тренер. Не каждый актер может преподавать, не каждый режиссёр может научить. Это разные профессии», — сказал он в пресс-центре НСН.
Ранее стало известно, что худрук Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков и народный артист России Дмитрий Певцов являются наиболее вероятными кандидатами на должность ректора Российского института театрального искусства – ГИТИС, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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