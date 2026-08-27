В России не прибавляется талантливых молодых имен, которые подошли бы на пост ректора известного театрального вуза, отсюда и вынужденные кандидатуры по типу Константина Богомолова. Об этом в пресс-центре НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.

«Богомолов не может ничему научить студентов. Мы понимаем, что это вынужденное назначение, других претендентов нет. У нас нет молодых имен, их никто не воспитывает, их некому учить. Ситуация ходит по кругу», — раскрыл он.

В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров добавил, что успех Богомолова как режиссера не означает, что он имеет талант к преподаванию.