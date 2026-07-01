«Хотят крови Орбана»: В Венгрии не увидели предпосылок для смены власти
Несмотря на излишне бурную деятельность Петера Мадьяра, сторонников у него среди венгерского народа становится только больше, заявил НСН Габор Штир.
Предпосылок для возвращения к власти в Венгрии Виктора Орбана нет, так как народ настроен против него очень категорично. Даже среди электората бывшей правящей партии «Фидес» значительная доля людей перешла на сторону «Тисы» нынешнего премьера Петера Мадьяра, рассказал НСН венгерский журналист Габор Штир.
О возможном возвращении к власти в Венгрии экс-премьера страны Виктора Орбана сообщила местная газета Magyar Nemzet. Издание утверждает, что элиты Запада выражают беспокойство по поводу радикальных действий текущего премьер-министра страны Петера Мадьяра. Отмечается, что его деятельность может поставить под угрозу планы глобалистских структур относительно Венгрии. Однако население страны, несмотря ни на что, поддерживают нового главу правительства, сообщил Штир.
«Не мечтайте об этом. Мадьяр совершает очень много шагов, которые не нравятся мне, но большинство венгров аплодирует. Например, тому цирку с правительственной чисткой, который в парламенте идет. Работа нового правительства большинству венгров нравится, несмотря на то, что некоторые вещи, например, 3%-й кредит, уже исчезают, или нарушается основной закон и появляются признаки авторитаризма. Новая власть меняет как то, что надо менять, так и то, что не надо. И все равно имеют поддержку. С другой стороны, "Фидес" (одна из крупнейших партий Венгрии, возглавляемая Орбаном — Прим. НСН) почти исчез, их нигде не видно, кроме парламента. Оппозиция в глубоком кризисе. Большая часть населения хочет "крови", они хотят видеть Орбана в тюрьме. Когда были выборы, примерно 2,4 млн человек голосовали за "Фидес", приблизительно миллион из этой среды уже поддерживает "Тису" (партия, возглавляемая Мадьяром — Прим. НСН). Новое правительство поддерживает где-то 60% людей. Нет признаков того, что оно уйдет и будет смена власти», — объяснил собеседник НСН.
Ранее парламент Венгрии принял поправку в конституцию страны, которая ограничивает сроки полномочий премьер-министров двумя четырехлетними периодами и закрывает для Орбана возможность возвращения на должность главы правительства. Президент страны Тамаш Шуйок подписал данную поправку.
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