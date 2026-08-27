СК: При возгорании автомобиля в Санкт-Петербурге погиб военнослужащий

В ведомстве указали, что в результате происшествия пострадала супруга погибшего. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

«В ближайшее время будет назначен ряд необходимых судебных экспертиз. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что в Москве взорвался автомобиль сотрудника научно-производственного предприятия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».