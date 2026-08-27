Экономия в 30 раз: ИИ заменит компьютерную графику уже через год
Роман Исаев сказал НСН, что ИИ вскоре заместит какие-то отделы кинопроизводства, а Давид Шнейдеров уверен, что актеры и продюсеры в безопасности.
Через полгода-год искусственный интеллект (ИИ) сможет создавать спецэффекты, неотличимые от CG (Computer Graphics. - Прим. НСН). Об этом в пресс-центре НСН рассказал член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
«ИИ уже используется на разных этапах производства. Этой осенью мы уже должны увидеть фильм о Михаиле Кутузове, полностью сделанный ИИ. Нейросети однозначно идут в помощь кинопроизводственным процессам. Да, ИИ заменит какие-то цеха, где-то что-то оптимизирует. С точки зрения CG, он уже дает экономию на порядок, а то и в 20-30 раз относительно стандартного создания спецэффектов через программы и студии. Я думаю, что через полгода-год все дошлифуют до такого уровня, когда эффекты, созданные CG и ИИ, будут абсолютно неотличимы», — рассказал он.
В свою очередь кинокритик Давид Шнейдеров заявил НСН, что нейросети никогда не смогут заменить работников киноиндустрии.
«Искусственный интеллект никогда не заменит продюсера, режиссера и актеров. В США, например, законодательно запрещено использовать образы актеров, созданные ИИ», — подчеркнул он.
Ранее главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова заявила НСН, что сегодня далеко не все артисты соглашаются на замену их лица с помощью нейросети, однако это и правда стоит намного дешевле, чем смена с реальным артистом.
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