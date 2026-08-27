«Для отвода глаз»: В Совфеде оценили заявление Буданова о продолжении переговоров
Все звучащие из Киева заявления о необходимости переговоров делаются «для отвода глаз». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Комментируя слова главы офиса президента Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), допустившего возобновление переговоров в сентябре, сенатор указал, что таким образом Киев желает показать своё якобы стремление к мирному урегулированию, параллельно обвиняя Россию в желании эскалации.
По мнению Джабарова, «начинать надо не с громких заявлений в прессе».
«Надо просто вступать в контакты с нашими политическими деятелями... и говорить о том, что они готовы к переговорам без каких-либо предварительных условий», — заключил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новых предложений по урегулированию конфликта от Киева не поступало, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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