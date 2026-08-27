В Непале после наводнения спасли двух россиян
В Непале после наводнения спасли 31 иностранного туриста. Об этом со ссылкой на Управление по туризму южно-азиатской страны сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в числе спасённых - двое россиян. Также были спасены граждане США, Италии, Южной Кореи, Индии, Болгарии и Швейцарии.
Мощное наводнение в районе Расува произошло 26 августа. Как пишет газета Kathmandu Post, число погибших выросло до 332 человек. Пропавшими без вести числятся более 600 туристов.
Ранее президент РФ Владимир Путин направил лидеру Непала Раму Чандре Пауделу телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с наводнением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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