Своим изменением риторики в отношении России Венгрия пытается приспособиться к европейскому курсу, но хочет сделать это только на словах, а не на деле. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.

Венгрия «закроет двери» перед Россией. Об этом заявил министр обороны страны Ромулуш Русин-Сенди, сообщает Telex. По его словам, для того, чтобы новое правительство Венгрии могло разработать стратегию обороны, «оно должно учитывать интересы и ценности как своей страны, так и ее союзников», с которыми у Будапешта совпадают интересы. Штир отметил, что Венгрия пытается приспособиться к европейской риторике, однако намерена сохранить прагматичные отношения с Россией.

«Новое венгерское правительство приспосабливается к европейскому мейнстриму, меняется курс, меняется риторика. Если это будет возможно, Венгрия попробует сохранить прагматический курс, это будет самый позитивный исход. Не знаю, насколько это получится, потому что одновременно вернуть Венгрию в европейский мейнстрим и сохранить нормальный тон в отношениях с Россией, пожалуй, невозможно, это исключающие друг друга шаги. Уже вызвали российского посла в МИД Венгрии, чего раньше не было, а это значит, что можно ожидать некоторые неприятные новости», — сказал Штир.