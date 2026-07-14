Неприятные новости: Как Венгрия собирается «закрыть двери» перед Россией
Венгрия попытается сохранить прагматичные отношения с Россией на фоне изменения риторики, однако вряд ли это получится сделать, сказал НСН Габор Штир.
Своим изменением риторики в отношении России Венгрия пытается приспособиться к европейскому курсу, но хочет сделать это только на словах, а не на деле. Об этом НСН заявил венгерский журналист Габор Штир.
Венгрия «закроет двери» перед Россией. Об этом заявил министр обороны страны Ромулуш Русин-Сенди, сообщает Telex. По его словам, для того, чтобы новое правительство Венгрии могло разработать стратегию обороны, «оно должно учитывать интересы и ценности как своей страны, так и ее союзников», с которыми у Будапешта совпадают интересы. Штир отметил, что Венгрия пытается приспособиться к европейской риторике, однако намерена сохранить прагматичные отношения с Россией.
«Новое венгерское правительство приспосабливается к европейскому мейнстриму, меняется курс, меняется риторика. Если это будет возможно, Венгрия попробует сохранить прагматический курс, это будет самый позитивный исход. Не знаю, насколько это получится, потому что одновременно вернуть Венгрию в европейский мейнстрим и сохранить нормальный тон в отношениях с Россией, пожалуй, невозможно, это исключающие друг друга шаги. Уже вызвали российского посла в МИД Венгрии, чего раньше не было, а это значит, что можно ожидать некоторые неприятные новости», — сказал Штир.
Скорее всего, все ограничится именно проевропейской риторикой со стороны Будапешта, предположил собеседник НСН, заявив, что Венгрия не готова к конкретным действиям, в частности, к поддержке Украины.
«Все же считаю, что Будапешт полностью не разорвет отношения с Москвой. Венгрия ничего не делает, не участвует в поддержке Украины, не перечисляет деньги Киеву. Как она намерена делать это на практике, для меня загадка. То есть риторика меняется значительно, а на практике перемены не такие разительные. Венгрия попытается и дальше ничего не делать, но не всегда это будет получаться. Пока Венгрия просто получает европейские деньги и делает все для этого», — подытожил он.
Ранее Штир заявил, что премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр хочет добиться отставки венгерского лидера Тамаша Шуйока, чтобы избавиться от наследия экс-премьера Виктора Орбана, однако это только поселит страх в части венгерского общества и усилит раскол внутри страны. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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