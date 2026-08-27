Генерал Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге
Экс-командующий армией боснийских сербов генерал Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.
«Генерал скончался в тюремной больнице Гаагского трибунала», - говорится в сообщении.
Младичу было 83 года. В 1996 году его обвинили в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны в Боснии (1992-1995). Арестовали генерала в 2011 году. В 2017-м его приговорили к пожизненному заключению.
Ранее суд в Гааге отказался временно освободить Младича для прохождения лечения в Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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