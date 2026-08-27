Генерал Ратко Младич умер в тюрьме в Гааге

«Генерал скончался в тюремной больнице Гаагского трибунала», - говорится в сообщении.

Младичу было 83 года. В 1996 году его обвинили в геноциде, военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны в Боснии (1992-1995). Арестовали генерала в 2011 году. В 2017-м его приговорили к пожизненному заключению.

Ранее суд в Гааге отказался временно освободить Младича для прохождения лечения в Сербии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

