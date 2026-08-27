В Госдуме заявили, что РФ может прекратить поставки топлива в Венгрию
Москва может прекратить поставки нефти и газа в Венгрию, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника.
По его словам, причина тому – обвинение России со стороны Будапешта. Депутат указал, что такую команду Венгрия могла получить от тех стран, которые плохо относятся к РФ. Колесник отметил, что Венгрия под давлением Европейского союза может первой отказаться от российских энергоносителей, следуя в фарватере европейской политики в отношении Москвы.
Правительство Венгрии впервые официально закрепило за Россией статус угрозы. Об этом говорится в директивах для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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