В Госдуме заявили, что РФ может прекратить поставки топлива в Венгрию

По его словам, причина тому – обвинение России со стороны Будапешта. Депутат указал, что такую команду Венгрия могла получить от тех стран, которые плохо относятся к РФ. Колесник отметил, что Венгрия под давлением Европейского союза может первой отказаться от российских энергоносителей, следуя в фарватере европейской политики в отношении Москвы.

Правительство Венгрии впервые официально закрепило за Россией статус угрозы. Об этом говорится в директивах для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

