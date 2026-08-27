Россиянам объяснили, что такое «тихий надлом» сотрудников
Работодатели в 2026 году столкнулись с новым явлением — «тихий надлом». Как пишет «Газета.Ru», об этом заявила HR-директор Lеvel Group Валентина Романова.
По её словам, «тихий надлом» - стадия глубокого внутреннего отказа. Сотрудники выполняют поставленные задачи и не конфликтуют, но при этом их инициатива и вовлеченность, а также готовность генерировать идеи падают до нуля. В результате «компания теряет способность к развитию».
Эксперт отметила, что для борьбы с «тихим надломом» руководителям следует пересмотреть подход к мотивации.
«Достойная зарплата — гигиенический минимум... Дайте сотруднику возможность попробовать себя в смежном направлении без страха ошибки... надо обсуждать с командой будущее, снимая страх перед нейросетями», — указала она.
Романова добавила, что работники тоже должны действовать. При появлении апатии и снижении концентрации нужно пересмотреть нагрузку, поговорить с руководством или взять отпуск.
Ранее бизнес-консультант Елена Гуцалова заявила, что многие сотрудники годами не получают повышение из-за специфических рабочих привычек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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