Венгрия впервые официально назвала Россию угрозой
Правительство Венгрии впервые официально закрепило за Россией статус угрозы. Как сообщает RT, об этом говорится в директивах для венгерской делегации на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
В документе, подписанном премьер-министром Петером Мадьяром и опубликованном в газеты Magyar Közlöny, говорится, что поведение Москвы «представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», а также ставит под серьёзную опасность венгерское национальное меньшинство в Закарпатье.
Также в директивах указано, что Будапешт поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине и предоставление ей долгосрочных гарантий безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России и Венгрии могут продолжиться, если правительствао Мадьяра сохранит прагматичный подход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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