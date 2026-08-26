В документе, подписанном премьер-министром Петером Мадьяром и опубликованном в газеты Magyar Közlöny, говорится, что поведение Москвы «представляет угрозу для Венгрии, Европы и мирового порядка», а также ставит под серьёзную опасность венгерское национальное меньшинство в Закарпатье.

Также в директивах указано, что Будапешт поддерживает любые усилия, направленные на урегулирование конфликта на Украине и предоставление ей долгосрочных гарантий безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что контакты России и Венгрии могут продолжиться, если правительствао Мадьяра сохранит прагматичный подход, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

