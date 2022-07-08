Песков объяснил слова Путина о том, что Россия еще всерьез ничего не начинала на Украине
Слова Владимира Путина о том, что Россия пока всерьез ничего не начинала на Украине. указывают на несоизмеримость военного потенциала двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Путин таким образом просто напомнил, что потенциалы совершенно несоизмеримы, и потенциал России настолько велик в этом плане, что лишь незначительная его часть сейчас задействуется в ходе специальной военной операции», - сказал Песков.
По его словам, президент оперировал звучащими на Западе заявлениями, что «Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы».
«Все вот эти заявления западников они буквально абсурдны», - подчеркнул представитель Кремля.
Накануне Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам и пока еще не начинала ничего серьезного на Украине.
«Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», - сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.
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