Песков объяснил слова Путина о том, что Россия еще всерьез ничего не начинала на Украине

По его словам, президент оперировал звучащими на Западе заявлениями, что «Киев будет на поле боя двигаться вплоть до победы».

«Все вот эти заявления западников они буквально абсурдны», - подчеркнул представитель Кремля.

Накануне Путин заявил, что Москва готова к мирным переговорам и пока еще не начинала ничего серьезного на Украине.

«Все должны знать, что мы, по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказываются, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться», - сказал глава государства на встрече с руководителями думских фракций.

