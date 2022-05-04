Псаки: США сделают все возможное для победы Украины
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты намерены сделать все возможное, чтобы помочь Украине «на поле боя и за столом переговоров». Об этом сообщает ТАСС.
Псаки также добавила, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия Украины в защите своего суверенитета и территориальной целостности.
Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что для победы Украины США действуют по двум направлениям - предоставляют Украине военную помощь и оказывают санкционное давление на Россию.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 093 / сут.
Умерли
376 тыс.+129 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 664 / сут.
- Госдеп: США ответят на провокации со стороны КНДР
- Псаки: США сделают все возможное для победы Украины
- «Лукойл Нефтохим Бургас»: у Болгарии нет альтернативы российской нефти
- Прайс: Блинкен заразился коронавирусом
- Министерство экономики Словакии: отказ от российской нефти разрушит европейскую экономику
- ФРС: ситуация на Украине и локдауны в Китае влияют на рост инфляции в США
- Полянский: Россия не примет участия во встрече членов СБ ООН с комитетом ЕС
- Кипр продлил до 180 дней срок пребывания украинцев, прибывших с 1 февраля
- В ФРС заявили о возможности дальнейшего повышения ставки в этом году
- ФРС повысила ставку до 0,75-1% годовых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru