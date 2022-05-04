Псаки: США сделают все возможное для победы Украины

Псаки также добавила, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия Украины в защите своего суверенитета и территориальной целостности.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что для победы Украины США действуют по двум направлениям - предоставляют Украине военную помощь и оказывают санкционное давление на Россию.

Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».



