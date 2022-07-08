Экс-депутат Рады допустил военный переворот в Киеве
На Украине в ближайшее время может произойти военный переворот, который завершится гибелью президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своем Telegram-канале.
По его словам, военный переворот в Киеве произойдет на фоне отставки британского премьера Бориса Джонсона. Кива уверен, что завершение его карьеры означает «закат политических фриков и клоунов». Также он подчеркнул, что на очереди стоит «импичмент Байдена» (президент США – ред. НСН).
Ранее Кива заявлял, что часть украинских политиков, в том числе из высшего руководства страны, готовы поддержать Россию, напоминает Гезета.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 359 / сут.
Умерли
381 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 178 / сут.
- Армия Китая в режиме реального боя провела учения около Тайваня
- Число обанкротившихся россиян увеличилось на 40%
- Forbes: В США рассматривают два варианта уничтожения Крымского моста Украиной
- СМИ: В ДНР уничтожили колонну ВСУ с грузинскими наемниками
- Экс-депутат Рады допустил военный переворот в Киеве
- СМИ: Канада снимет санкции с турбин для «Северного потока»
- СМИ: Абэ не подает признаков жизни после нападения
- СМИ: неизвестный напал на бывшего премьера Японии Абэ
- СМИ: главы МИД G20 отказались от совместной фотосессии из-за Лаврова
- Экономист посоветовал пока не продавать доллары
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru