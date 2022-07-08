По его словам, военный переворот в Киеве произойдет на фоне отставки британского премьера Бориса Джонсона. Кива уверен, что завершение его карьеры означает «закат политических фриков и клоунов». Также он подчеркнул, что на очереди стоит «импичмент Байдена» (президент США – ред. НСН).

Ранее Кива заявлял, что часть украинских политиков, в том числе из высшего руководства страны, готовы поддержать Россию, напоминает Гезета.ru.

