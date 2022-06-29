Премьер Бельгии: НАТО призвала Зеленского решить конфликт на Украине военным путем

Политик подчеркнул, что важно продолжать говорить с Киевом и поддерживать Украину для ее военной победы в противостоянии с Россией.

Саммит НАТО начался накануне в Мадриде. В рамках мероприятия планируется принятие новой стратегической концепции альянса, в которой Россию объявят ключевой угрозой для блока, пишет РИА ФАН. Саммит завершится 30 июня, отмечает Свободная пресса.

