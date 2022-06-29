Премьер Бельгии: НАТО призвала Зеленского решить конфликт на Украине военным путем
Саммит НАТО заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине должен быть разрешен «только на поле боя». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает ТАСС.
Политик подчеркнул, что важно продолжать говорить с Киевом и поддерживать Украину для ее военной победы в противостоянии с Россией.
Саммит НАТО начался накануне в Мадриде. В рамках мероприятия планируется принятие новой стратегической концепции альянса, в которой Россию объявят ключевой угрозой для блока, пишет РИА ФАН. Саммит завершится 30 июня, отмечает Свободная пресса.
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