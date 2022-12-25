Сыграть партию. ЕР помогает развивать отношения Москвы и Пекина

Известно, что в ходе встречи Медведева и Си Цзиньпину зампред Совбеза передал послание от Владимира Путина.

Политолог Сергей Марков в разговоре с НСН предположил, о чем могла шла речь в этом документе.

«Возможно, Путин попросил (Медведева – ред. НСН) сформулировать, что если Китай будет и дальше продолжать занимать нейтральную позицию, в то время, когда Россия борется с главным врагом КНР – с США… То в конечном итоге может сложиться так, что в будущем Китай будет бороться с США без помощи России. А что делать? Год прошел, Китай не сделал ничего. Возможно, что Путин просит у Китая большие объемы оружия, военной техники, условно говоря, шлемов и бронежилетов, то, что российская экономика не может производить. Третий вариант – Россия просит Китай не обращать внимания на американские санкции и продавать технологии, резко активизировать экономические отношения. Четвертый вариант по поводу армии КНДР. Есть очевидная схема: КНДР передает большие объемы артиллерии и свою армию для участия в кампании на Украине, а КНДР за это дают деньги, и деньги дает Китай», - сказал Марков.