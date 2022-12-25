Сыграть партию. ЕР помогает развивать отношения Москвы и Пекина
Военное и экономическое взаимодействие России и Китая может развиваться благодаря межпартийному сотрудничеству.
Министр иностранных дел КНР Ван И назвал отношения России и Китая прочными, как «монолит», передает ТАСС.
На этой неделе зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев съездил в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Медведева, обсуждались международные вопросы, включая конфликт на Украине.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, участник подготовки встречи Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина Андрей Климов рассказал НСН, что Россия целенаправленно развивает межпартийную дипломатию, и не только с Китаем, подчеркнул сенатор.
«Очень резко выросло значение межпартийной дипломатии, к которой у нас не все привыкли. Сначала в программе партии «Единая Россия» появился раздел по международной и оборонной деятельности, мы создали международную межпартийную экспертную группу. У нас прошла целая серия встреч с руководителями политических партий очень серьезных государств, с китайцами очень серьезно взаимодействовали, это важные стратегические шаги. По моим ощущениям, нам надо эту нишу очень серьезно осваивать. Кто управляет Китаем? Председатель Си управляет республикой как лидер, но при помощи правящей партии», - рассказал сенатор.
Известно, что в ходе встречи Медведева и Си Цзиньпину зампред Совбеза передал послание от Владимира Путина.
Политолог Сергей Марков в разговоре с НСН предположил, о чем могла шла речь в этом документе.
«Возможно, Путин попросил (Медведева – ред. НСН) сформулировать, что если Китай будет и дальше продолжать занимать нейтральную позицию, в то время, когда Россия борется с главным врагом КНР – с США… То в конечном итоге может сложиться так, что в будущем Китай будет бороться с США без помощи России. А что делать? Год прошел, Китай не сделал ничего. Возможно, что Путин просит у Китая большие объемы оружия, военной техники, условно говоря, шлемов и бронежилетов, то, что российская экономика не может производить. Третий вариант – Россия просит Китай не обращать внимания на американские санкции и продавать технологии, резко активизировать экономические отношения. Четвертый вариант по поводу армии КНДР. Есть очевидная схема: КНДР передает большие объемы артиллерии и свою армию для участия в кампании на Украине, а КНДР за это дают деньги, и деньги дает Китай», - сказал Марков.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером заявил, что затягивание и усложнение украинского конфликта не отвечает интересам сторон.
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