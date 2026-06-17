Онколог оценил шансы заболевшего раком ведущего Кларксона из Top Gear

Ведущий автомобильного шоу «Top Gear» Джереми Кларксон сможет прожить десятилетия без прогрессирования болезни после выявления у него онкологии. Такой прогноз в комментарии aif.ru озвучил врач-онколог Евгений Черемушкин.

66-летнему британцу диагностировали агрессивную форму рака простаты, которую медики смогли обнаружить на ранней стадии. По словам специалиста, при подобном диагнозе речь не идет о полном выздоровлении, однако болезнь можно перевести в неактивную фазу.