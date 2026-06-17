Онколог оценил шансы заболевшего раком ведущего Кларксона из Top Gear
Ведущий автомобильного шоу «Top Gear» Джереми Кларксон сможет прожить десятилетия без прогрессирования болезни после выявления у него онкологии. Такой прогноз в комментарии aif.ru озвучил врач-онколог Евгений Черемушкин.
66-летнему британцу диагностировали агрессивную форму рака простаты, которую медики смогли обнаружить на ранней стадии. По словам специалиста, при подобном диагнозе речь не идет о полном выздоровлении, однако болезнь можно перевести в неактивную фазу.
Онколог пояснил, что грамотный подбор и комбинация терапевтических подходов позволяют пациентам сохранять высокое качество жизни. После остановки развития опухоли больным назначают поддерживающее или заместительное лечение, а также динамическое наблюдение.
Черемушкин. добавил, что рак простаты занимает первое место по частоте выявления среди пожилых мужчин. Риск столкнуться с этим заболеванием существенно возрастает у представителей сильного пола после 50 лет.
По словам самого Кларксона, медики смогли распознать заболевание на ранней стадии, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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