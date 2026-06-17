Путин подтвердил готовность России развивать партнерство с АСЕАН

Москва подтвердила готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и совместной работе со странами Юго-Восточной Азии. Об этом президент Владимир Путин заявил на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН в Казани, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что стороны совместно развивают традиции взаимовыгодного сотрудничества и выступают за формирование справедливого миропорядка. Он добавил, что в условиях глобальных перемен именно партнерство служит надежным ориентиром для обеспечения региональной безопасности.

Россия за 10 лет увеличила импорт из стран АСЕАН на 70%

Путин подчеркнул наличие общих нравственных ценностей у России и азиатских государств. По его словам, активная совместная работа необходима для укрепления стратегического партнерства и обеспечения благополучия народов всего Евразийского пространства.

Российский лидер прибыл в Казань в среду, 17 июня, для участия в мероприятиях саммита Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил значение юбилейного саммита Россия — АСЕАН, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Смирнов Владимир
ТЕГИ:КазаньСотрудничествоАзияРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры