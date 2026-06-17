Путин подтвердил готовность России развивать партнерство с АСЕАН

Москва подтвердила готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства и совместной работе со странами Юго-Восточной Азии. Об этом президент Владимир Путин заявил на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН в Казани, сообщает сайт Кремля.

Российский лидер отметил, что стороны совместно развивают традиции взаимовыгодного сотрудничества и выступают за формирование справедливого миропорядка. Он добавил, что в условиях глобальных перемен именно партнерство служит надежным ориентиром для обеспечения региональной безопасности.