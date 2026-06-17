Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбудили после падения легкомоторного самолета Zlin Z42 в Московской области, унесшего жизни двух человек. Соответствующую информацию распространило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла на территории аэродрома Вихрево в Сергиево-Посадском районе. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.