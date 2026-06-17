Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбудили после падения легкомоторного самолета Zlin Z42 в Московской области, унесшего жизни двух человек. Соответствующую информацию распространило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, авиакатастрофа произошла на территории аэродрома Вихрево в Сергиево-Посадском районе. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.
Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, рассматриваются различные версии случившегося. В рамках расследования назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы для установления всех обстоятельств инцидента.
Падение частного легкого самолета в Подмосковье классифицировано Росавиацией как катастрофа, уточнили в ведомстве. Пожар на месте крушения уже потушен, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Задержанный бизнесмен Трабер доставлен в Москву по делу об убийстве
- Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
- Размещение ядерного оружия сделает Финляндию целью для России
- Не только Пхукет и Паттайя: Что сдерживает рост турпотока из России в Таиланд
- Премьера фильма о работе Соломина министром культуры прошла в Малом театре
- Онколог оценил шансы заболевшего раком ведущего Кларксона из Top Gear
- Расчистить пространство: Почему в Москве запретили легкомоторные самолёты
- Путин подтвердил готовность России развивать партнерство с АСЕАН
- Блогер Митрошина объяснила в суде покупку недвижимости на 127 млн рублей
- СМИ: Семья туристов найдена живой после пропажи в Карачаево-Черкесии