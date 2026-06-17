Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

Уголовное дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта возбудили после падения легкомоторного самолета Zlin Z42 в Московской области, унесшего жизни двух человек. Соответствующую информацию распространило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, авиакатастрофа произошла на территории аэродрома Вихрево в Сергиево-Посадском районе. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

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Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, рассматриваются различные версии случившегося. В рамках расследования назначены летно-техническая, химическая и судебно-медицинская экспертизы для установления всех обстоятельств инцидента.

Падение частного легкого самолета в Подмосковье классифицировано Росавиацией как катастрофа, уточнили в ведомстве. Пожар на месте крушения уже потушен, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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