В Китае заявили, что пределом отношений с Россией являются поставки оружия

Как отметил дипломат, КНР и РФ являются суверенными государствами и имеют право сотрудничать в любых сферах.

«Но такое сотрудничество не лишено смысла, поэтому Китай до сих пор не предоставил России оружие… Россия не просила его, потому что тоже понимает суть взаимодействия», — указал Лу Шайе.

Кроме того, посол отметил, что конфликт на Украине можно было решить путем переговоров. Однако кризис усугубляют США, считает дипломат. По его словам, Вашингтон, с одной стороны, поддерживает Москву и Киев в переговорах.

«Но, с другой стороны, они [США] никогда не прекращали поставлять оружие. Это равносильно подливанию масла в огонь», — заявил посол КНР.

