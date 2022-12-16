В Китае заявили, что пределом отношений с Россией являются поставки оружия
Отношения Китая и России «безграничны», однако вопрос о поставках Пекином оружия Москве стал бы «нижним пределом» сотрудничества. Об этом пишет South China Morning Post со ссылкой на посла КНР во Франции Лу Шайе.
Как отметил дипломат, КНР и РФ являются суверенными государствами и имеют право сотрудничать в любых сферах.
«Но такое сотрудничество не лишено смысла, поэтому Китай до сих пор не предоставил России оружие… Россия не просила его, потому что тоже понимает суть взаимодействия», — указал Лу Шайе.
Кроме того, посол отметил, что конфликт на Украине можно было решить путем переговоров. Однако кризис усугубляют США, считает дипломат. По его словам, Вашингтон, с одной стороны, поддерживает Москву и Киев в переговорах.
«Но, с другой стороны, они [США] никогда не прекращали поставлять оружие. Это равносильно подливанию масла в огонь», — заявил посол КНР.
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