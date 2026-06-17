Ограничения полетов гражданских БПЛА, а также легких и сверхлегких самолетов над московским регионом объясняется необходимостью полностью расчистить от малой авиации воздушное пространство для эффективной борьбы с вражеской техникой. Об этом НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.

Полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников над Москвой и рядом областей Центрального федерального округа на высоте до 5200 метров будут ограничены с 20 июня и до особого уведомления Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Кондратьев объяснил необходимость введения таких ограничений.