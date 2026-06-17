Расчистить пространство: Почему в Москве запретили легкомоторные самолёты
Высота ограничений полетов гражданских беспилотников, легких и сверхлегких самолетов над столичным регионом объясняется диапазоном применения оружия ВСУ и способностями эшелонов Росавиации, сказал НСН Максим Кондратьев.
Ограничения полетов гражданских БПЛА, а также легких и сверхлегких самолетов над московским регионом объясняется необходимостью полностью расчистить от малой авиации воздушное пространство для эффективной борьбы с вражеской техникой. Об этом НСН заявил основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев.
Полеты легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотников над Москвой и рядом областей Центрального федерального округа на высоте до 5200 метров будут ограничены с 20 июня и до особого уведомления Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Кондратьев объяснил необходимость введения таких ограничений.
«Ограничения, которые вводятся Росавиацией с 20 июня, с очень большой вероятностью необходимы для того, чтобы полностью расчистить воздушное пространство от малой авиации. В любом случае возникает проблема с классификацией целей, когда происходят массированные налеты на столичный регион: порой непонятно, беспилотник это или легкомоторный самолет, который имеет план полета и все необходимые разрешения. Чтобы таких проблем не возникало, чтобы случайно не сбили легкомоторный самолет, вводят ограничения. Нужно понимать, что ВСУ имеют на вооружении легкомоторные самолеты, которые переделаны в беспилотники, в том числе это переделанная версия легкомоторного самолета “Летучая лисица”. Они видят все открытые планы полетов и маскируются под легкомоторные самолеты», — сказал Кондратьев.
По словам собеседника НСН, высота 5200 метров обусловлена рядом факторов.
«Высота ограничений выбрана в соответствии с эшелонами, которые есть у Росавиации, и возможным диапазоном применения беспилотных авиационных систем дальнего радиуса действия самолетного типа “Камикадзе” ВСУ», — подытожил он.
Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что в России появился новый радиотехнический комплекс, способный эффективно подавлять каналы спутниковой связи Starlink, используемые для управления вражескими беспилотниками. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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