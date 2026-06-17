Премьера фильма о работе Соломина министром культуры прошла в Малом театре

На Исторической сцене Малого театра состоялся предпремьерный показ документальной картины, посвященной государственной деятельности Юрия Соломина, сообщает ОТР.

Авторы ленты — режиссер Денис Бродский и сценарист Наталья Ким — сосредоточили внимание на периоде, когда народный артист возглавлял Министерство культуры РСФСР в 1990-е годы. Актерская и режиссерская карьера героя фильма в картине практически не затрагиваются.

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Лента «Юрий Соломин. Служение» переносит зрителей в эпоху политических потрясений и распада Советского Союза. Зрители узнают о том, как выдающийся мастер сцены в тяжелые времена поддерживал театральные труппы, сохранял православные храмы и занимался воспитанием кадетов.

Открытая онлайн-премьера картины запланирована на 18 июня — день рождения народного артиста СССР, которому завтра исполнился бы 91 год. Именно в эту дату фильм появится в свободном доступе на официальной странице Малого театра.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в пресс-центре НСН анонсировал постановку «Тихого Дона» в Театре Наций.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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