Премьера фильма о работе Соломина министром культуры прошла в Малом театре

Лента «Юрий Соломин. Служение» переносит зрителей в эпоху политических потрясений и распада Советского Союза. Зрители узнают о том, как выдающийся мастер сцены в тяжелые времена поддерживал театральные труппы, сохранял православные храмы и занимался воспитанием кадетов.

Открытая онлайн-премьера картины запланирована на 18 июня — день рождения народного артиста СССР, которому завтра исполнился бы 91 год. Именно в эту дату фильм появится в свободном доступе на официальной странице Малого театра.

Ранее зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в пресс-центре НСН анонсировал постановку «Тихого Дона» в Театре Наций.



