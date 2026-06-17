Блогер Митрошина объяснила в суде покупку недвижимости на 127 млн рублей

Подсудимая по делу об отмывании 127 млн рублей блогер Александра Митрошина заявила в суде, что приобретала недвижимость без преступного умысла, сообщает РЕН ТВ.

Подсудимая пояснила, что не вкладывала в сделки никакого умысла и сразу выплатила налоговую недоимку, как только получила такую возможность. Она подчеркнула, что даже не предполагала, что покупка квартир может быть расценена как противоправное деяние.

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Государственный обвинитель ранее запросил для блогера три года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей. Прокурор также попросил конфисковать имущество подсудимой.

12 марта Митрошина частично признала вину в отмывании денежных средств и согласилась с утверждением налоговых органов о дроблении бизнеса. В апреле суд продлил ей домашний арест до 1августа.

В прошлом году ФНС недополучила 1,8 млрд рублей из-за того, что часть российских блогеров и коучей, в том числе и Митрошина, не заплатила налоги, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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