Блогер Митрошина объяснила в суде покупку недвижимости на 127 млн рублей

Государственный обвинитель ранее запросил для блогера три года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей. Прокурор также попросил конфисковать имущество подсудимой.

12 марта Митрошина частично признала вину в отмывании денежных средств и согласилась с утверждением налоговых органов о дроблении бизнеса. В апреле суд продлил ей домашний арест до 1августа.

В прошлом году ФНС недополучила 1,8 млрд рублей из-за того, что часть российских блогеров и коучей, в том числе и Митрошина, не заплатила налоги, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

