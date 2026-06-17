Блогер Митрошина объяснила в суде покупку недвижимости на 127 млн рублей
Подсудимая по делу об отмывании 127 млн рублей блогер Александра Митрошина заявила в суде, что приобретала недвижимость без преступного умысла, сообщает РЕН ТВ.
Подсудимая пояснила, что не вкладывала в сделки никакого умысла и сразу выплатила налоговую недоимку, как только получила такую возможность. Она подчеркнула, что даже не предполагала, что покупка квартир может быть расценена как противоправное деяние.
Государственный обвинитель ранее запросил для блогера три года колонии общего режима и штраф в размере 900 тыс. рублей. Прокурор также попросил конфисковать имущество подсудимой.
12 марта Митрошина частично признала вину в отмывании денежных средств и согласилась с утверждением налоговых органов о дроблении бизнеса. В апреле суд продлил ей домашний арест до 1августа.
В прошлом году ФНС недополучила 1,8 млрд рублей из-за того, что часть российских блогеров и коучей, в том числе и Митрошина, не заплатила налоги, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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