СМИ: США и ЕС обсуждают экспортные санкции против Китая

Американские и европейские чиновники обсуждают возможность введения экспортных ограничений против Китая, используя опыт санкций в отношении России. Об этом пишет Bloomberg.

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По данным агентства, предложение прозвучало во время определения повестки запланированного на декабрь торгового форума высокого уровня между США и Евросоюзом.

«Союзники сотрудничают в ограничении экспорта в Москву, и администрация [президента США Джо] Байдена изучает возможность использования некоторых из тех же методов обмена информацией и координации правоприменения для усиления собственных двусторонних ограничений на экспорт в Китай», — рассказал источник.

При этом в ЕС не рассматривают возможность применения к Китаю того же подхода, что и к России. Тем не менее некоторые страны предлагают изучить, какие товары Пекин может использовать для укрепления военного потенциала, и ввести эмбарго.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзСШАКитай
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