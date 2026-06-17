Размещение ядерного оружия сделает Финляндию целью для России

Отмена запрета на размещение ядерного оружия превратит Финляндию в приоритетную цель для нанесения ударов в случае военного конфликта с Россией. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Парламентарий напомнил, что долгое время Финляндия считалась образцовой демилитаризованной территорией, в частности благодаря статусу Аландских островов. Однако сейчас Хельсинки последовательно отказываются от этого нейтрального статуса, и легализация ядерного вооружения станет вторым шагом в этом направлении.

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По словам Колесника, стремление финских властей выглядеть сильной державой приводит к прямо противоположному результату — страна сама делает себя мишенью, и в случае любой эскалации первоочередные удары будут нанесены именно по ее территории.

Депутат также обратил внимание на враждебный курс официального Хельсинки в отношении Москвы, несмотря на публичные попытки президента Александра Стубба позиционировать себя в качестве посредника между Россией и коллективным Западом.

Ранее МИД Финляндия предложило не пускать российских граждан на пляжи Европы, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОРоссияФинляндия

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