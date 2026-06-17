Отмена запрета на размещение ядерного оружия превратит Финляндию в приоритетную цель для нанесения ударов в случае военного конфликта с Россией. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал депутат Государственной думы Андрей Колесник.

Парламентарий напомнил, что долгое время Финляндия считалась образцовой демилитаризованной территорией, в частности благодаря статусу Аландских островов. Однако сейчас Хельсинки последовательно отказываются от этого нейтрального статуса, и легализация ядерного вооружения станет вторым шагом в этом направлении.