«Партийная дипломатия»: В Совфеде раскрыли детали поездки Медведева в Китай

По его словам, подготовка к этой встрече шла давно, Россия целенаправленно развивает межпартийную дипломатию, и не только с Китаем.

«Очень резко выросло значение межпартийной дипломатии, к которой у нас не все привыкли. Сначала в программе партии «Единая Россия» появился раздел по международной и оборонной деятельности, мы создали международную межпартийную экспертную группу. У нас прошла целая серия встреч с руководителями политических партий очень серьезных государств, с китайцами очень серьезно взаимодействовали, это важные стратегические шаги. По моим ощущениям, нам надо эту нишу очень серьезно осваивать. Кто управляет Китаем? Председатель Си управляет республикой как лидер, но при помощи правящей партии», - рассказал сенатор.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании председателю КНР Си Цзиньпину мог поставить Китаю ультиматум, чтобы тот наконец определился, на чьей он стороне, также российский президент мог попросить оружие, и чтобы Китай в обход санкций поставлял технологии, заявил ранее политолог Сергей Марков в разговоре с НСН.

