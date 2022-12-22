«Партийная дипломатия»: В Совфеде раскрыли детали поездки Медведева в Китай
Андрей Климов рассказал НСН, что многочасовая встреча с Си Цзиньпином стала итогом работы по межпартийной дипломатии.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, участник подготовки встречи Дмитрия Медведева и Си Цзиньпина Андрей Климов рассказал НСН о стратегическом значении мероприятия.
Накануне сообщалось, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев съездил в Пекин, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам Медведева, обсуждались международные вопросы, включая конфликт на Украине. При этом зампред Совбеза передал Си Цзиньпину послание от Владимира Путина.
«Это даже с Зеленским связали, а это все мелочи. Я вам приоткрою завесу. На этой встрече в закрытом формате был и министр иностранных дел Китая. Серьезные люди понимают, что к чему. Многочасовая встреча в Пекине с Си Дмитрия Анатольевича Медведева – это очень важное событие. А кто-то клоуна комментирует, поездки Зеленского», - отметил Климов.
По его словам, подготовка к этой встрече шла давно, Россия целенаправленно развивает межпартийную дипломатию, и не только с Китаем.
«Очень резко выросло значение межпартийной дипломатии, к которой у нас не все привыкли. Сначала в программе партии «Единая Россия» появился раздел по международной и оборонной деятельности, мы создали международную межпартийную экспертную группу. У нас прошла целая серия встреч с руководителями политических партий очень серьезных государств, с китайцами очень серьезно взаимодействовали, это важные стратегические шаги. По моим ощущениям, нам надо эту нишу очень серьезно осваивать. Кто управляет Китаем? Председатель Си управляет республикой как лидер, но при помощи правящей партии», - рассказал сенатор.
Президент РФ Владимир Путин в своем послании председателю КНР Си Цзиньпину мог поставить Китаю ультиматум, чтобы тот наконец определился, на чьей он стороне, также российский президент мог попросить оружие, и чтобы Китай в обход санкций поставлял технологии, заявил ранее политолог Сергей Марков в разговоре с НСН.
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