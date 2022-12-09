В Китае осудили попытки США стать мировым жандармом

По словам дипломата, Пекин категорически протестует против влияния Вашингтона на внутренние дела мировых держав, объясняемого якобы соблюдением прав человека. Мао Нин отметила, что США не имеют права по собственному желанию вводить санкции против других государств.

Политик подчеркнула, что Китай приложит максимум усилий для защиты собственных интересов и прав.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники заявило, что США планируют ввести новые санкции в отношении России и Китая, направленные против предполагаемого нарушения прав человека в двух странах. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

