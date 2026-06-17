СМИ: Семья туристов найдена живой после пропажи в Карачаево-Черкесии

ФАС поручила территориальным органам усилить контроль за продажей топлива аграриям Росавиация сообщила о мониторинге работы аэропортов на фоне ограничений ВСУ за сутки нанесли около 50 ударов по Энергодару Минюст США признал заговор на турнире UFC в Белом доме покушением на Трампа Шварц объяснил свое решение вернуться на пост главного тренера «Динамо»