СМИ: Семья туристов найдена живой после пропажи в Карачаево-Черкесии

Семья туристов, пропавшая в горах Карачаево-Черкесии, найдена живой после срабатывания GPS-трекера. Об этом РЕН ТВ сообщил источник в экстренных службах.

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Тревожный сигнал поступил из района пещеры Джанту на высоте 2880 метров над уровнем моря. Спасатели оперативно выдвинулись к месту срабатывания GPS-маячка, где обнаружили палатку путешественников.

Все трое членов семьи обнаружены живыми и невредимыми, медицинская помощь никому не потребовалась, уточнили собеседники телеканала.

В мае в горах Карачаево-Черкесии пропала группа из двух девушек-туристок, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ТуристыСпасателиКарачаево-черкесия

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