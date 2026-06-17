СМИ: Семья туристов найдена живой после пропажи в Карачаево-Черкесии
Семья туристов, пропавшая в горах Карачаево-Черкесии, найдена живой после срабатывания GPS-трекера. Об этом РЕН ТВ сообщил источник в экстренных службах.
Тревожный сигнал поступил из района пещеры Джанту на высоте 2880 метров над уровнем моря. Спасатели оперативно выдвинулись к месту срабатывания GPS-маячка, где обнаружили палатку путешественников.
Все трое членов семьи обнаружены живыми и невредимыми, медицинская помощь никому не потребовалась, уточнили собеседники телеканала.
В мае в горах Карачаево-Черкесии пропала группа из двух девушек-туристок, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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