Путин поздравил Вучича с победой на выборах в Сербии

Президент России Владимир Путин поздравил Александра Вучича с победой на выборах президента Сербии.

«Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать упрочению отношений стратегического партнёрства, существующих между нашими странами», - говорится в поздравлении Путина.

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Он назвал «убедительной» победу Вучича, отметив, что народы России и Сербии являются «братскими».

Ранее Вучич называл постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине. При этом он напомнил, что 19 стран НАТО в 1999 году бомбили Сербию.

В ходе выборов, прошедших в воскресенье в Сербии, Вучич получил более 60% голосов избирателей, а его главный конкурент Здравко Понош - 11,95%.

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПрезидентСербияВладимир Путин
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