Путин поздравил Вучича с победой на выборах в Сербии

Он назвал «убедительной» победу Вучича, отметив, что народы России и Сербии являются «братскими».

Ранее Вучич называл постыдными и глупыми обвинения Запада в адрес России из-за спецоперации на Украине. При этом он напомнил, что 19 стран НАТО в 1999 году бомбили Сербию.

В ходе выборов, прошедших в воскресенье в Сербии, Вучич получил более 60% голосов избирателей, а его главный конкурент Здравко Понош - 11,95%.

