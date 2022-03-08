СМИ: Евросоюз запретит экспорт цифровых технологий в Россию

Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России, сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Россия вырвалась в лидеры по количеству санкций

Собеседники агентства уточнили, что речь идёт о запрете экспорта из ЕС цифровых технологий в Россию, а также о рекомендациях по мониторингу криптовалют, чтобы предотвратить их использование для обхода новых ограничений.

Ранее глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России, которые затронут Вооружённые силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КриптовалютаЕвросоюзСанкции Против РоссииСанкции ЕС
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