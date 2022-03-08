СМИ: Евросоюз запретит экспорт цифровых технологий в Россию

Собеседники агентства уточнили, что речь идёт о запрете экспорта из ЕС цифровых технологий в Россию, а также о рекомендациях по мониторингу криптовалют, чтобы предотвратить их использование для обхода новых ограничений.

Ранее глава австралийского МИД Марис Пейн ввела новые санкции против России, которые затронут Вооружённые силы России, шесть военачальников и десять физических лиц, якобы разжигающих вражду и распространяющих пропаганду, сообщает RT.