Вучич предложил проведение российско-украинских переговоров в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич предложил провести российско-украинские переговоры в Белграде. Об этом сообщает ТАСС.



Вучич отметил, что наступление мира между странами стало бы «лучшей новостью на свете».

Президент также напомнил, что ранее в стране проходили переговоры по Афганистану.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговоры сторон начались 28 февраля.



