Снятие США части санкций с России не прибавит объемов нефти на рынке, но станет тестом для возможного выведения российских компаний из «черного списка», объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

В Минфине США ранее сообщили, что разрешают России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Лицензия выдана до 12 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пояснил, что речь идет «о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите». Пикин считает, что эта мера - «как мертвому припарка».