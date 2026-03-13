«Как мертвому припарка!»: Почему снятие санкций США не спасет нефтяной рынок
Цены на нефть могут понизиться только, если будут сняты санкции с российских компаний, сказал в эфире НСН Сергей Пикин.
Снятие США части санкций с России не прибавит объемов нефти на рынке, но станет тестом для возможного выведения российских компаний из «черного списка», объяснил в интервью НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
В Минфине США ранее сообщили, что разрешают России продавать нефть и нефтепродукты, загруженные на суда до 12 марта. Лицензия выдана до 12 апреля. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев пояснил, что речь идет «о снятии всех ограничений с около 100 млн баррелей российской нефти, находящихся в транзите». Пикин считает, что эта мера - «как мертвому припарка».
«Это уберет минимальную напряженность, но рынок на это практически никак не отреагировал, а он - главный индикатор, насколько это все результативно... Дополнительных объемов это не прибавит, потому что нефть, которая вышла в танкерах до 12 марта, уже идет куда-то. Вряд ли они просто вышли в море переждать какое-то время. Для того, чтобы что-то повлияло, нужно снимать санкции с российских компаний, выводить все танкеры в какой-то более-менее долгосрочной перспективе из черного списка. Сейчас разрешили то, что и так очевидно найдет покупателя, но это как мертвому припарка. Главный индикатор сейчас - это цена нефти. Если рынок продолжает негативно реагировать на происходящее и задирать цены выше 100 долларов, а он двигается именно в эту сторону, то нужно предпринимать новые действия. Скорее всего, каждый раз они будут генерировать какие-то новые решения. Снятие санкций против российских компаний - это то, что действительно может повлиять на стоимость нефти. Поэтому сейчас такие решения будут приниматься каждый день и тестироваться. Если рынок не отреагировал, значит надо следующее решение принимать и так далее», - отметил эксперт.
По его мнению, освобожденная от санкций российская нефть разлетится, как горячие пирожки.
«Сейчас эта нефть расходится, как горячие пирожки. Когда индусам дали послабление, они выкупили всю предназначенную им нефть буквально за считаные дни. Если там еще какие-то объемы остались, они будут выкуплены. Единственное, что может произойти из-за снятия этого ограничения - изменение дисконтов. Так как санкционный навес уйдет, есть смысл в переговорах с покупателями торговаться за меньшие дисконты. Объемов не прибавится, но дисконты уменьшатся. Это плюс для компаний, которые поставляют нефть», - заключил собеседник НСН.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее говорил «Радиоточке НСН», что на фоне роста цен на нефть не стоит ждать от президента США отмены антироссийских санкций, поскольку это «не поможет увеличить объемы поставок на международном рынке».
