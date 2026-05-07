В России спрос на рыночную ипотеку вырос почти в четыре раза

Объем выдачи рыночной ипотеки в России в апреле 2026 года составил около 100 млрд рублей, это в 4 раза выше показателей аналогичного периода в 2025-м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Юго-Западного банка Сбербанка.

По данным организации, в целом в РФ объем выдач ипотеки по рыночным ставкам в апреле на 17% превысил показатели марта. При этом в апреле прошлого года этот показатель был почти в четыре раза ниже и составлял около 25 млрд рублей.

В банке назвали такой рост прямым следствием снижения ставок кредитования и адаптации рынка. По итогам апреля доля рыночной ипотеки в России приблизилась к уровню в 40% от общего объема.

Ранее Сбербанк снизил ставки по базовым ипотечным программам на 0,5% при первоначальном взносе в размере 20,1-50%. Минимальные ставки для новостроек и готового жилья составили 15,7% и 16% соответственно, пишет 360.ru.

