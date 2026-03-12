Венгрия и Словакия вынуждены будут забыть о российской нефти и газе, если Евросоюз не окажет давление на Украину. Что же касается альтернативных путей поставок, они дороже и рискованнее. Об этом НСН заявил венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.

Атакована компрессорная станция «Русская» на юге России, сообщила пресс-служба корпорации «Газпром». Кроме того, подверглись атакам компрессорные станции «Береговая» и «Казачья», все они отражены. По данным Минобороны России, целью нападения стала остановка поставок газа в Европу. Штир отметил, что если Евросоюз не надавит на Украину, то рискует остаться не только без газа, но и без нефти из России.

«Венгрия и Словакия, если Евросоюз не оказывает давление на Украину, рано или поздно должны попрощаться с российской нефтью, потому что, кроме как через нефтепровод «Дружба», поставлять ее туда невозможно. Поставки газа все-таки возможны с южного направления, хотя Евросоюз тоже хочет от них отказаться. Если спецоперация не завершится или не будет какого-то торга между Европой и Россией под давлением президента США Дональда Трампа, Венгрия и Словакия должны будут найти какую-то альтернативу. Если у Трампа есть какие-то планы на российскую нефть, поставки могут сохраниться. Не исключаю, что между президентом России Владимиром Путиным и Трампом был некий разговор на эту тему. Киев будет все делать для того, чтобы воспрепятствовать этому сотрудничеству, и я вижу, что Евросоюз и Еврокомиссия ничего не хотят и не могут делать с Украиной. Евросоюз стал рабом Киева, Украина почти управляет Европой, и Евросоюз позволяет это делать, нравится это ему или нет», — сказал Штир.