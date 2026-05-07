В Ржеве три многоквартирных дома повреждены из-за атаки БПЛА
Три многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Ржеве. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев на платформе «Макс».
По его словам, город отразил атаку дронов противника минувшей ночью.
«В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках», - указал Королев.
Никто из жителей не пострадал. После атаки было эвакуировано 350 человек, 60 из них - дети, пишет Ura.ru.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 7 мая над территорией России ликвидировали 347 украинских БПЛА самолетного типа.
