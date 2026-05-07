В Ржеве три многоквартирных дома повреждены из-за атаки БПЛА

Три многоквартирных дома получили повреждения в результате атаки БПЛА в Ржеве. Об этом сообщил глава Тверской области Виталий Королев на платформе «Макс».

В Белгороде два предприятия получили повреждения из-за дронов ВСУ

По его словам, город отразил атаку дронов противника минувшей ночью.

«В пятиэтажном жилом доме повреждена плита кровельного перекрытия. Частично выбиты окна в этой и двух соседних пятиэтажках», - указал Королев.

Никто из жителей не пострадал. После атаки было эвакуировано 350 человек, 60 из них - дети, пишет Ura.ru.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 7 мая над территорией России ликвидировали 347 украинских БПЛА самолетного типа.

ФОТО: РИА Новости
