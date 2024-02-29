Путин: Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию
Абсолютное большинство россиян поддержали спецоперацию. Об этом заявил президент России Владимир Путин, обращаясь с ежегодным посланием к Федеральному собранию.
«Хочу отметить работу фонда "Защитники Отечества", усилия комитета семей воинов Отечества. Признателен парламентским партиям за консолидацию вокруг национальных интересов. Политическая система - одна из опор суверенитета страны, будем и дальше развивать институты демократии. Никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела», - добавил он.
По словам президента, перед страной стоят большие задачи, которые можно реализовать только вместе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание Путина Федеральному собранию можно будет считать его предвыборной программой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru